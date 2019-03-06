В «Единой России» обсудят, как предотвратить подростковые конфликты
Меры по предотвращению жестокости среди молодежи планируется выработать на расширенном заседании общественного совета партпроекта «Крепкая семья»
Представители регионального общественного совета проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» в ближайшее время соберутся на расширенное заседание регионального общественного совета партпроекта. Темой для встречи станет выработка мер по предотвращению подростковых конфликтов и жестокости среди молодежи. Об этом заявила региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Алла Фетисова. Она также добавила, что необходимость проведения встречи обусловлена участившимися случаями проявления агрессии в подростковой среде.
- Для того, чтобы уменьшить количество подростковых конфликтов, необходимо, в первую очередь, понять их причину. Вариантов здесь может быть несколько — компьютерные игры, невнимание к проблеме со стороны родителей и многое другое. Что именно, а также какие меры необходимо предпринять для того, чтобы предотвратить конфликтные ситуации и проявление излишней жестокости, мы обсудим вместе с экспертами, психологами, учителями и родителями, — сказала Фетисова.
Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет — создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.
ИСТОЧНИК KP.RU