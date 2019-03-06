2019-03-06T13:26:14+03:00
Общество

В «Единой России» обсудят, как предотвратить подростковые конфликты

Готовится расширенное заседание партпроекта «Крепкая семья»
Екатерина Семенова
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Меры по предотвращению жестокости среди молодежи планируется выработать на расширенном заседании общественного совета партпроекта «Крепкая семья»

Представители регионального общественного совета проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» в ближайшее время соберутся на расширенное заседание регионального общественного совета партпроекта. Темой для встречи станет выработка мер по предотвращению подростковых конфликтов и жестокости среди молодежи. Об этом заявила региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Алла Фетисова. Она также добавила, что необходимость проведения встречи обусловлена участившимися случаями проявления агрессии в подростковой среде.

- Для того, чтобы уменьшить количество подростковых конфликтов, необходимо, в первую очередь, понять их причину. Вариантов здесь может быть несколько — компьютерные игры, невнимание к проблеме со стороны родителей и многое другое. Что именно, а также какие меры необходимо предпринять для того, чтобы предотвратить конфликтные ситуации и проявление излишней жестокости, мы обсудим вместе с экспертами, психологами, учителями и родителями, — сказала Фетисова.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет — создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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