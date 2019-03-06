В Саратове на трехлетнего мальчика упал лед с крыши

СЕГОДНЯ 13:08 2019-03-06T13:14:29+03:00

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На улице Соляная в Саратове ребенок пострадал от падения льда с крыши.

- Сообщение в «скорую помощь» поступило из детского сада на улице Чернышевского. С ушибом головы в состоянии, близком к удовлетворительному, был госпитализирован трехлетний мальчик, — рассказали «КП-Саратов» в Минздраве.

Очевидцы отметили, что малыш пострадал после падения глыбы льда, когда шел с мамой в садик.

Кроме того, советник Минздрава Александр Колоколов подтвердил факт госпитализации девушки от здания театра оперы и балета. Пострадавшую с травмой черепа увезли в больницу около полуночи. По предварительной версии, она также пострадала от падения льдины с крыши театра.

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ИСТОЧНИК KP.RU