В Саратове на трехлетнего мальчика упал лед с крыши
На улице Соляная в Саратове ребенок пострадал от падения льда с крыши.
- Сообщение в «скорую помощь» поступило из детского сада на улице Чернышевского. С ушибом головы в состоянии, близком к удовлетворительному, был госпитализирован трехлетний мальчик, — рассказали «КП-Саратов» в Минздраве.
Очевидцы отметили, что малыш пострадал после падения глыбы льда, когда шел с мамой в садик.
Кроме того, советник Минздрава Александр Колоколов подтвердил факт госпитализации девушки от здания театра оперы и балета. Пострадавшую с травмой черепа увезли в больницу около полуночи. По предварительной версии, она также пострадала от падения льдины с крыши театра.
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ИСТОЧНИК KP.RU