2019-03-06T13:12:21+03:00
Происшествия

В Балашовском центре для бомжей найден труп

Следователи начали проверку
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи начали проверку по факту обнаружения трупа в балашовском центре для бомжей.

- По предварительным данным, утром 5 марта 2019 года в районном центре временного проживания сотрудник увидел 57-летнего мертвого мужчину. Прибывший медик подтвердил его догадку. Следователи осмотрели место происшествия и обнаружили резаную рану на шее трупа, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Окончательное процессуальное решение будет принято после установления всех обстоятельств произошедшего, а также судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-военный советник в Сирии с интересом ждет прибытия в Саратов выставки «Сирийский перелом»
Вольские приставы почти лишили мужчину двух иномарок за невыплаченный штраф
В Саратове трамваи №8 встали из-за сломанного вагона
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
В четверг Госдума рассмотрит в третьем чтении закон о фейковых новостях
Состоялось комиссионное принятие объектов реконструкции ООО «КВС»
В Саратове от снега не очищена 431 крыша
В Саратове сошедшая с дома снежная лавина раздавила автомобиль
Полномочия по капремонту жилья помогут Вольскому району решать проблемы людей
Никита Поршнев завоевал вторую медаль Всемирной Универсиады
Работника станции Анисовка будут судить за кражу дизтоплива
В Саратове на 2-й Садовой встали троллейбусы двух маршрутов
Калининский район продолжает готовиться к паводку
Между Саратовом и Санкт-Петербургом пропала Светлана Мурылёва
В Саратове стало в два раза больше трамваев №11
В Саратове перекроют Привокзальную площадь ради техники из Сирии
Радаев поздравил саратовчанок с 8 марта под «стерео-эффект» трубачей
В центре Саратова рухнула пристройка дома
На счетах Фонда капремонта Саратовской области без движения лежат 2 млрд рублей
Несколько улиц в Энгельсе перекроют на Масленицу