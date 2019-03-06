В Балашовском центре для бомжей найден труп

СЕГОДНЯ 12:58 2019-03-06T13:12:21+03:00

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Следователи начали проверку по факту обнаружения трупа в балашовском центре для бомжей.

- По предварительным данным, утром 5 марта 2019 года в районном центре временного проживания сотрудник увидел 57-летнего мертвого мужчину. Прибывший медик подтвердил его догадку. Следователи осмотрели место происшествия и обнаружили резаную рану на шее трупа, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Окончательное процессуальное решение будет принято после установления всех обстоятельств произошедшего, а также судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU