Октябрьский район Саратова остался без воды

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-06T12:36:33+03:00

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Сегодня, 6 марта, без воды остались несколько улиц в Октябрьском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения продлятся до 20:00, пока будет ремонтироваться водопровод.

Без воды остались жители домов по адресам: улица Большая садовая, 36, 38, 40, улица Грибова, 1, 3, улица Дегтярная, 11, 12, 13, а также частные строения на 1-7-м Интернациональных проездах.

ИСТОЧНИК KP.RU