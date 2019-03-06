2019-03-06T12:36:15+03:00
Общество

Спикер Саратовской облдумы Иван Кузьмин готов уйти в отставку

На внеочередном заседании этот вопрос рассмотрят депутаты
Екатерина Семенова
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Иван КузьминИван КузьминФото: Александр Уриевский
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В Саратовской областной думе пройден внеочередное заседание.

Как сообщили «КП-Саратов» в аппарате регионального парламента, 7 марта народные избранники намерены рассмотреть проект федерального закона «О внесении изменений в статью 12.1 ФЗ «О государственной социальной помощи», обсуждение которого состоялось сегодня.

Также на 24-м заседании будет рассмотрен вопрос о сложении полномочий спикера облдумы Ивана Кузьмина, который ранее также ушел в отставку с поста секретаря регионального отделения «Единой России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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