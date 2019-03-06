В Саратовской области три человека погибли от падения льда с крыш

СЕГОДНЯ 12:05 2019-03-06T12:15:51+03:00

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Сергей Вербин рассказал, что Госжилинспекция проводит проверки по каждому случаю травмирования людей льдом с крыш.

- К сожалению, уже есть три смертельных случая за этот сезон при сходе снега и льда. Падение с нежилых помещений здесь не учитывается. Более 20 человек пострадали, (26 происшествий по оперативным данным — прим. ред.). В части инцидентов травмирования людей здания находятся без управляющих организаций. В Саратове и Энгельсе, когда горожане погибли, лед упал с козырьков балконов, которые установили жильцы самостоятельно. Следить за ними должна управляющая компания, заставлять их демонтировать. Я скажу вам, может, то, что вызовет недовольство и возмущение людей, но у нас 99% всех балконов застеклены и закрыты незаконно, — рассказал Сергей Вербин.

Также была затронута тема обрушения крыш. Снегопады проломили более десятка кровель жилых домов, по данным МЧС — свыше 15, но там учтены и нежилые здания.

- Мы проверяем и контролируем только жилой фонд, муниципальные объекты и соцсфера — вне нашей ответственности. При этом если у дома нет управляющей компании, то мы даже после проверки ничего не можем сделать — некому выставлять предписание о нарушениях, ответственных нет, — заметил начальник региональной Госжилинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU