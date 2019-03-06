СЕГОДНЯ 12:03 2019-03-06T12:03:51+03:00

Услуги будут предоставлять на Большой Садовой, 168/174

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С 12 марта 2019 года регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД Саратова переезжает на новый адрес.

- Услуги будут предоставлять на Большой Садовой, 168/174. Зарегистрировать транспорт и прицеп можно на Песчано-Уметском тракте, Московском шоссе, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Кроме того, с 7 по 11 марта не будет работать регистрационно-экзаменационное подразделение межмуниципального УМВД «Балаковское». Это связано с переездом на новый адрес: Балаково, Дорожная, 11, остановка «ДОК» маршрута №5.

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ИСТОЧНИК KP.RU