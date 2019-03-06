2019-03-06T11:48:34+03:00
Общество

Чиновников Саратова возмутили стоящие пассажиры в маршрутке

Речь идет об автобусе №89
Дарья Вострикова
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Сегодня, 6 марта, чиновники отправились в очередной инспекционный выезд, организованный по поручению главы города Михаила Исаева.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, делегация проверила маршрутку №89, которая ездит из поселка Зональный по улице Навашина и проспекту имени 50 лет Октября до улицы Черниговской.

Выяснилось, что пассажиры ждали транспорт на конечной более получаса. Водитель выдавал билеты, был вежлив и не нарушал правила дорожного движения.

Однако чиновников возмутило, что на одной из остановок нескольким пассажирам разрешили ехать стоя, хотя это противоречит правилам безопасных перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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