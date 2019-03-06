Панков об отчете Минэкономразвития: Не хочешь работать — уйди

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-06T11:45:08+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Не рассказ в общем, а конкретно, что делает Минэконом России для роста экономики? Именно так Володин попросил министра Орешкина рассказать об отчете депутатам о ситуации. Привел пример — рост в прошлом году экономики составил 2,3%, а прирост экономики в этом году 1,4%. И второе, попросил рассказать, какой объем средств ушел в регионы на реализацию национальных проектов президента. Скажу честно, зал зашумел, министр не смог назвать правильные цифры. В зале они разнятся. После ответа Володин попытался вывести Минэконом на открытый диалог. Печально, но министр не блистал. Только красноречие. Кулик, как семьянин, сказал, что не услышал реальных цифр. Жириновский услышал, назвал выступление министра саботажем. Володин дал возможность выступить желающим, просил министра реально работать на выполнение национальных проектов президента.

Такого не было. Володин, депутаты просят перенести отчет Орешкина. Так как министерство не готово рассказывать о развитии экономики. Спикер говорит: при таком подходе сложно будет решать президентские задачи. Дума этого не может допустить.

Орешкин растерялся. Он предложил в думу пригласить всех министров. Спикер отметил, что делать доклад только по малому бизнесу министру недопустимо.

Орешкин сдал всех министров. Сложил с себя ответственность за экономический рост.

Володин выслушал все фракции. Мнение общее. Да, министр все должен знать в своей отрасли. Не хочешь работать — уйди. Впервые за 30 лет депутаты могут наблюдать такую ситуацию в парламенте, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU