В поселке Юбилейный пройдет праздничная ярмарка

СЕГОДНЯ 11:38 2019-03-06T11:42:12+03:00

Там будут гуляния и угощения

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Завтра, 7 марта, накануне Международного женского дня на Театральной площади в Саратове пройдет сельхозярмарка.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, с 8:00 до 16:00 местные фермеры будут продавать мясо, рыбу, овощи, кондитерские изделия и другие продукты.

Кроме того, 9 марта на областном рынке в поселке Юбилейный пройдет праздничное мероприятие с угощениями, блинами и гуляниями, ярмарка состоится также на площадке «ТК на Топольчанской», пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в Заводском районе.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону: 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону: 50-70-17.

ИСТОЧНИК KP.RU