2019-03-06T11:30:59+03:00
Происшествия

У Балашова «Лада Гранта» врезалась в пассажирский автобус

В ДТП пострадали люди из легковушки
Ольга Муравлёва
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Сегодня утром, 6 марта, у подъезда к Балашову Саратовской области произошла авария с участием легковушки и пассажирского автобуса.

- В 7:55 22-летний водитель «Лады Гранта» вылетел на встречку и врезался в автобус, следовавший по маршруту КурскСаратов, за рулем которого находился 58-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в отделе пропаганды ГИБДД региона.

В ДТП пострадали три пассажира легковушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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