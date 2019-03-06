У Балашова «Лада Гранта» врезалась в пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-06T11:30:59+03:00

В ДТП пострадали люди из легковушки

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 6 марта, у подъезда к Балашову Саратовской области произошла авария с участием легковушки и пассажирского автобуса.

- В 7:55 22-летний водитель «Лады Гранта» вылетел на встречку и врезался в автобус, следовавший по маршруту Курск — Саратов, за рулем которого находился 58-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в отделе пропаганды ГИБДД региона.

В ДТП пострадали три пассажира легковушки.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU