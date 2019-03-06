Эксперты Саратовской области дали советы по выбору духов
Специалисты Роспотребнадзора Саратовской области в преддверии 8 марта рассказали, как правильно выбрать духи.
Для этого сначала нужно изучить название продукции и ее назначение. На полках могут быть представлены духи, парфюмерные, туалетные и душистые воды, а также одеколоны.
Потом узнать информацию о стране происхождения продукта, изготовителе и организации, куда можно направлять претензии от потребителя.
Изучить срок годности, описание условий хранения, меры предосторожности при использовании, номер партии, способы применения духов, а также состав продукции.
Парфюмерная продукция, соответствующая требованиям ТР ТС 009/2011, обязана иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов ТС.
Список ингредиентов должен быть либо на государственном языке, либо с добавлением латиницы.
На духи обязан быть предоставлен сертификат соответствия.
Попробовать аромат можно с помощью пробников. Если товар покупается в упаковке с оберткой из целлофана или фирменной лентой, то покупателю должны дать проверить ее содержимое. Духи в аэрозолях должны протестироваться в присутствии покупателя.
К выбору пахнущих подарков надо подходить осмотрительно, ведь вернуть товар можно только в случае, если обнаружены недостатки, либо если при покупке не была предоставлена необходимая и достоверная информация о товаре.
ИСТОЧНИК KP.RU