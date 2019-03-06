Эксперты Саратовской области дали советы по выбору духов

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-06T11:37:34+03:00

Для этого нужно обратить внимание на 11 аспектов

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Специалисты Роспотребнадзора Саратовской области в преддверии 8 марта рассказали, как правильно выбрать духи.

Для этого сначала нужно изучить название продукции и ее назначение. На полках могут быть представлены духи, парфюмерные, туалетные и душистые воды, а также одеколоны.

Потом узнать информацию о стране происхождения продукта, изготовителе и организации, куда можно направлять претензии от потребителя.

Изучить срок годности, описание условий хранения, меры предосторожности при использовании, номер партии, способы применения духов, а также состав продукции.

Парфюмерная продукция, соответствующая требованиям ТР ТС 009/2011, обязана иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов ТС.

Список ингредиентов должен быть либо на государственном языке, либо с добавлением латиницы.

На духи обязан быть предоставлен сертификат соответствия.

Попробовать аромат можно с помощью пробников. Если товар покупается в упаковке с оберткой из целлофана или фирменной лентой, то покупателю должны дать проверить ее содержимое. Духи в аэрозолях должны протестироваться в присутствии покупателя.

К выбору пахнущих подарков надо подходить осмотрительно, ведь вернуть товар можно только в случае, если обнаружены недостатки, либо если при покупке не была предоставлена необходимая и достоверная информация о товаре.

ИСТОЧНИК KP.RU