Радаев поручил оградить все опасные места в Саратове
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал ситуацию с падением ледяных глыб на людей.
- За последние сутки произошло несколько происшествий в результате схода снега и льда с крыш зданий. Речь идет о гибели людей, получении травм, увечий. За каждым несчастным случаем — халатность, бездействие, равнодушие конкретных руководителей предприятий и организаций. Все опасные места, где возможен сход снега и наледи с крыш, должны быть огорожены. Недопустимо слабая позиция у жилинспекции, которая обязана контролировать работу управляющих компаний.
Считаю, что прокуратура обязана персонально разобраться в каждом происшествии. Виновные должны понести наказание, — заявил глава региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU