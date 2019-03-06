2019-03-06T11:36:03+03:00
Происшествия

Радаев поручил оградить все опасные места в Саратове

Он призвал прокуратуру разобраться в каждом случае падения льда с крыш
Екатерина Семенова
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В Саратове должны огородить все опасные домаВ Саратове должны огородить все опасные домаФото: Ольга Муравлёва
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал ситуацию с падением ледяных глыб на людей.

- За последние сутки произошло несколько происшествий в результате схода снега и льда с крыш зданий. Речь идет о гибели людей, получении травм, увечий. За каждым несчастным случаем — халатность, бездействие, равнодушие конкретных руководителей предприятий и организаций. Все опасные места, где возможен сход снега и наледи с крыш, должны быть огорожены. Недопустимо слабая позиция у жилинспекции, которая обязана контролировать работу управляющих компаний.

Считаю, что прокуратура обязана персонально разобраться в каждом происшествии. Виновные должны понести наказание, — заявил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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