2019-03-06T11:22:17+03:00
Общество

Саратовцам запрещают стеклить балконы

Они должны оставаться открытыми, как в проектно-сметной документации
Екатерина Семенова
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Начальник ГЖИ о балконах.

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Руководитель Государственной жилищной инспекции Саратовской области Сергей Вербин прокомментировал случаи с падением наледи с козырьков балконов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на своей пресс-конференции Вербин подчеркнул, что балконы стеклить нельзя.

- У нас все балконы старого жилфонда обычно застеклены. Это нарушение законодательства, то есть балкон должен быть таким, каким он предусмотрен в проектно-сметной документации при его застройке. Если он открыт, то он должен оставаться открытым, — подчеркнул начальник ГЖИ.

В случаях падения наледи с крыши или балкона, Госжилинспекция начинает проверку и при нарушении со стороны УК, ТСЖ или ЖСК выдает предписание и составляет протокол об административном правонарушении.

Степень тяжести вреда здоровью устанавливают правоохранительные органы.

Начальник ГЖИ о балконах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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