Саратовцам запрещают стеклить балконы
Начальник ГЖИ о балконах.
Руководитель Государственной жилищной инспекции Саратовской области Сергей Вербин прокомментировал случаи с падением наледи с козырьков балконов.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на своей пресс-конференции Вербин подчеркнул, что балконы стеклить нельзя.
- У нас все балконы старого жилфонда обычно застеклены. Это нарушение законодательства, то есть балкон должен быть таким, каким он предусмотрен в проектно-сметной документации при его застройке. Если он открыт, то он должен оставаться открытым, — подчеркнул начальник ГЖИ.
В случаях падения наледи с крыши или балкона, Госжилинспекция начинает проверку и при нарушении со стороны УК, ТСЖ или ЖСК выдает предписание и составляет протокол об административном правонарушении.
Степень тяжести вреда здоровью устанавливают правоохранительные органы.
Начальник ГЖИ о балконах.
ИСТОЧНИК KP.RU