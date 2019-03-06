Восемь пожарных тушили горящий дом в Саратовской области
В результате возгорания никто не пострадал
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Вчера, 5 марта, в 13:00 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о горящем частном доме в Красном Куте.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, причиной возгорания на площади 16 кв. м могло быть несоблюдение правил пожбезопасности при использовании электрического оборудования.
Дом потушили восемь пожарных и две единицы техники.
Еще один тревожный звонок раздался в 17:43. На улице Черниговская в Ленинском районе Саратова горел деревянный дом.
С возгоранием на площади 60 кв. м справились восемь пожарных и три единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU