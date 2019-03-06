2019-03-06T11:34:02+03:00
Происшествия

Восемь пожарных тушили горящий дом в Саратовской области

В результате возгорания никто не пострадал
Дарья Вострикова
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Вчера, 5 марта, в 13:00 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о горящем частном доме в Красном Куте.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, причиной возгорания на площади 16 кв. м могло быть несоблюдение правил пожбезопасности при использовании электрического оборудования.

Дом потушили восемь пожарных и две единицы техники.

Еще один тревожный звонок раздался в 17:43. На улице Черниговская в Ленинском районе Саратова горел деревянный дом.

С возгоранием на площади 60 кв. м справились восемь пожарных и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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