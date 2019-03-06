2019-03-06T11:01:22+03:00
Общество

В Саратовской области УК стали больше обманывать жильцов

Сумма пересчета выросла с 15 до 24 млн рублей
Александр Уриевский
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области после перерасчета оплаты за жилищные и коммунальные услуги в 2018 году населению вернули 23,9 млн рублей.

Об этом на пресс-конференции заявил начальник Госжилинспекции области Сергей Вербин.

По сравнению с 2017 годом, общая сумма обмана граждан выросла на 58%. Ранее она составляла 15,1 млн рублей.

Сергей Вербин считает, что дело не в том, что управляющие компании стали умышленно завышать различные платы, а в том, что инспекция стала работать эффективнее. Он отметил, что даже если нарушение нашли по жалобе одного жильца, перерасчет делают всему дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балашовском центре для бомжей найден труп
Снегоуборщик разворотил забытую в сугробе машину
Октябрьский район Саратова остался без воды
Спикер Саратовской облдумы Иван Кузьмин готов уйти в отставку
У «синего кита» в Саратове провалилась Volvo
Для нового саратовского парка инвестор построит каток, бассейны и высадит более 300 деревьев
В Саратовской области три человека погибли от падения льда с крыш
Регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД Саратова переезжает
У Артельного проезда в Саратове встали трамваи
Чиновников Саратова возмутили стоящие пассажиры в маршрутке
Панков об отчете Минэкономразвития: Не хочешь работать — уйди
В поселке Юбилейный пройдет праздничная ярмарка
В Аткарске ночью полыхал гараж
У Балашова «Лада Гранта» врезалась в пассажирский автобус
Эксперты Саратовской области дали советы по выбору духов
Радаев поручил оградить все опасные места в Саратове