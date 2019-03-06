В Саратовской области УК стали больше обманывать жильцов

СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-06T11:01:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области после перерасчета оплаты за жилищные и коммунальные услуги в 2018 году населению вернули 23,9 млн рублей.

Об этом на пресс-конференции заявил начальник Госжилинспекции области Сергей Вербин.

По сравнению с 2017 годом, общая сумма обмана граждан выросла на 58%. Ранее она составляла 15,1 млн рублей.

Сергей Вербин считает, что дело не в том, что управляющие компании стали умышленно завышать различные платы, а в том, что инспекция стала работать эффективнее. Он отметил, что даже если нарушение нашли по жалобе одного жильца, перерасчет делают всему дому.

ИСТОЧНИК KP.RU