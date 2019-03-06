2019-03-06T10:54:21+03:00
Происшествия

В Саратове снег с крыши жилого дома съезжает вместе с кирпичами

Здание не признают аварийным
Ольга Муравлёва
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Улица Буровая, дом №3. Фото из соцсетейУлица Буровая, дом №3. Фото из соцсетей
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В Саратове жильцы дома №3 по улице Буровая пожаловались на сход кирпичей с крыши здания вместе со снегом.

- Сколько было комиссий, сколько ходили в администрацию и что? Говорят, не аварийный дом у вас и все, — написала Ирина Муравьева в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Она также отметила, что кроме обрушения крыши, в квартирах сыро, а за осень полы проваливались дважды. С наступлением весны, по словам женщины, «вообще утонем в воде».

ИСТОЧНИК KP.RU

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