В саратовском театре оперы и балета пройдет концерт в честь Международного женского дня

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-06T11:00:00+03:00

Он будет идти 6 и 7 марта

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С 6 по 7 марта в саратовском театре оперы и балета пройдет праздничная концертная программа «Для вас, женщины!».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры области, ведущие солисты театра исполнят номера, арии, ансамбли и сцены из оперетт «Принцесса цирка», «Сильва», «Летучая мышь», «Веселая вдова», «Цыганский барон». В театре будет звучать музыка из знаменитых опер Гуно, Бизе и неаполитанские песни.

В завершение выходных, 10 марта, в театре будет показ балета «Большой вальс» на музыку Иоганна Штрауса. Главные партии в спектакле исполнят Татьяна Князюкова и Петр Бочков.

ИСТОЧНИК KP.RU