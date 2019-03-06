Приставы заставили бизнесмена снести ларек у Сенного рынка

СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-06T10:57:37+03:00

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Судебные приставы Кировского районного отдела Саратова исполнили решение суда о демонтаже мини-магазина площадью 115 кв. м в районе Сенного рынка.

- Владелец ларька получил постановление о возбуждении производства, а также узнал о последствиях неисполнения решения суда. Если он не захочет сносить магазин сам, то это сделают принудительно, только надо будет еще отдать денег за работу подрядной организации. За уклонение с мужчины могли бы взыскать исполнительный сбор, — рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП.

Должник решил не доводить себя до штрафов и дополнительных затрат, поэтому снес свою постройку сам.

ИСТОЧНИК KP.RU