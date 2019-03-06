2019-03-06T10:55:59+03:00
Происшествия

Дома в Заводском районе остались без тепла из-за падения снега с крыш

Энергетики не могут начать работы, так как сохраняется опасность повторной лавины
Екатерина Семенова
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С крыши многоэтажного дома №21 по улице Хомяковой и дома №10 в 1-м Брянском тупике Заводского района Саратова сошли снежные лавины.

Как сообщили «КП-Саратова» в филиале «Т Плюс», наледь повредила надземные теплотрассы.

В связи с этим энергетики приостановили подачу тепла для обеспечения безопасности.

Сейчас начались аварийно-восстановительные работы на улице Хомяковой. На 1-м Брянском проезде сохраняется опасность повторного падения снега, поэтому сперва там необходимо очистить крышу. «Т Плюс» обращается к обслуживающим организациям заняться этим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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