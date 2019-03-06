2019-03-06T11:12:43+03:00
Происшествия

В Вольске безногий инвалид зарезал оскорбившего его собутыльника

Он превышал пределы необходимой обороны
Дарья Вострикова
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На 61-летнего жителя Вольска завели уголовное дело за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

- По версии следствия, в ночь с 4 на 5 марта 2019 года мужчина пил у себя дома спиртное с 50-летним приятелем, с которым познакомился накануне. Хозяин жилья высказал претензию к гостю по поводу сдачи из магазина, так как тот ее не вернул. Получив от более молодого друга пощечину в ответ, он раззадорился и начал его стыдить, поскольку тот инвалид, не имеет ног и не может дать отпор, однако товарищ не унимался. В итоге подсудимый взял нож и стал обороняться от нападавшего. Постоялец утихомирился и лег спать, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Уже утром мужчина понял, что его друг умер и вызвал «скорую помощь».

Согласно судебно-медицинскому исследованию, на теле погибшего имеется несколько ран от ножа, а скончался он от колото-резаного ранения грудной клетки слева с повреждением артерии и острой кровопотерей.

Подозреваемый написал явку с повинной и рассказал обо всех обстоятельствах совершенного деяния.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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