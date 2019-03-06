2019-03-06T10:36:27+03:00
Общество

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать цветы к 8 марта

Сначала нужно изучить всю информацию о растениях
Дарья Вострикова
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Специалисты Роспотребнадзора Саратовской области рассказали гражданам, как правильно выбрать цветы к 8 марта.

Продавец обязан донести до человека необходимую информацию о растениях, которые тот намерен приобрести.

Это название цветов, учетные данные изготовителя, срок годности, рекомендации по уходу, цену в рублях и условия приобретения товара, дату упаковывания или срезки, а также документ, подтверждающий качество.

Все это должно быть написано на русском языке. Импортные растения должны продаваться с фитосанитарным сертификатом продукции.

Информация должна быть в одном или нескольких местах, там, где ее удобно прочитать. Если тара или упаковка слишком мала, нужно разместить все данные на листе-вкладыше, который будет прилагаться к упаковке или сопроводительной документации к поставляемому товару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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