В региональном Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать цветы к 8 марта
Специалисты Роспотребнадзора Саратовской области рассказали гражданам, как правильно выбрать цветы к 8 марта.
Продавец обязан донести до человека необходимую информацию о растениях, которые тот намерен приобрести.
Это название цветов, учетные данные изготовителя, срок годности, рекомендации по уходу, цену в рублях и условия приобретения товара, дату упаковывания или срезки, а также документ, подтверждающий качество.
Все это должно быть написано на русском языке. Импортные растения должны продаваться с фитосанитарным сертификатом продукции.
Информация должна быть в одном или нескольких местах, там, где ее удобно прочитать. Если тара или упаковка слишком мала, нужно разместить все данные на листе-вкладыше, который будет прилагаться к упаковке или сопроводительной документации к поставляемому товару.
ИСТОЧНИК KP.RU