2019-03-06T10:16:30+03:00
Общество

В Саратовской области на профобучение матерей потратят 5,9 млн рублей

Новую профессию получат 590 женщин
Дарья Вострикова
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Жительницы Саратовской области, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, могут пройти профобучение и дополнительное образование по направлению центров занятости населения.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции области, в этом году обучение матерей получит финансовую поддержку в размере 5,9 млн рублей.

В этот список будут входить востребованные на рынке труда профессии.

На сегодняшний день новые навыки отправились получать 25 мам. Они смогут быть оператором электронно-вычислительных и вычислительных машин, учителем информатики и маникюршей. А также освоить управление государственными и муниципальными заказами, сестринское дело при инфекциях.

Обучение для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляется бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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