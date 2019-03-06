2019-03-06T10:15:04+03:00
Общество

Девять поселков Саратовской области остаются отрезанными от мира

Населенные пункты находятся в четырех районах области
Дарья Вострикова
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Сегодня, 6 марта, к 7:30 от мира остаются отрезанными девять населенных пунктов в четырех районах Саратовской области из-за заснеженных дорог.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве области, речь идет о шести поселках в Новоузенском и по одному в Красноармейском, Озинском и Питерском районах.

Этот вопрос находится на постоянном контроле губернатора региона Валерия Радаева.

Трассы расчищают круглые сутки. Кроме того, начали таять снежные дороги по полю в Новоузенске, пробитые ранее.

Сегодня вечером пройдет совещание в формате видеоконференцсвязи с главами районов, где есть проблемы с подъездом к населенным пунктам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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