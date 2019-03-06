На перерасчет пенсий в Саратовской области потребуется 321 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:51 2019-03-06T10:33:28+03:00

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В Саратовской областной думе продолжается заседание комитета по соцполитике.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», речь идет об индексации пенсий неработающим пенсионерам.

Председатель комитета по соцполитике Александр Романов озвучил цифры: в области 606 тыс. неработающих пенсионеров и 140 тыс. работающих. Индексация пенсий в прошлом году составила 7,5% и в среднем по области прибавка достигла 900 рублей в месяц. При этом свыше 40% получили повышение более 1 тыс. рублей, еще 5% пенсионеров получили прибавку в 1 725 рублей, при этом около 60% получили менее 1 тыс. рублей.

В этом году на индексацию потребуется порядка 321 млн рублей. Средняя пенсия в области на 1 января составила 14,4 тыс. рублей, к 1 января 2020 года составит около 15 350 рублей. Перерасчет будет идти в беззаявочной форме.

Проект федерального закона большинством голосов одобрен и вынесен на заседание облдумы.

СПРАВКА

Изменения предполагают, что сейчас пенсии индексируют исходя из их размера, доплатами увеличивая до прожиточного минимума. Теперь планируется перерасчитывать пенсии с учетом доплат.

ИСТОЧНИК KP.RU