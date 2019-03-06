2019-03-06T09:40:25+03:00
Происшествия

Жительницу Красного Текстильщика поймали на фиктивной регистрации

Она якобы жила в Кировском районе Саратова
Дарья Вострикова
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Вчера, 5 марта, полиция Кировского района возбудила уголовное дело в отношении 38-летней рецидивистки.

- Выяснилось, что она фиктивно зарегистрировала себя в доме №26а на улице Танкистов через МФЦ Кировского района. Хотя на самом деле преступница жила в поселке Красный Текстильщик Саратовской области, а не по месту указанного адреса, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Теперь женщина ожидает наказания за это нарушение закона под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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