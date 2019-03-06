Под Саратовом «Иж» на встречке протаранил Hyundai

СЕГОДНЯ 09:34 2019-03-06T09:34:30+03:00

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В селе Тепляковка Базарно-Карабулакского района вчера днем, 5 марта, не разъехались два авто.

- В 16:40 напротив дома №1 по улице Ленина 43-летний водитель «Иж» выехал на встречку и врезался в Hyundai Solaris, за рулем которого находился 44-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате ДТП пострадал шофер отечественного авто, его отпустили лечиться домой, и 39-летняя пассажирка иномарки, ее госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU