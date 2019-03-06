АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» в Саратове: все некорректно начисленные суммы платежей будут пересчитаны

СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-06T09:38:45+03:00

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АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» приступило к обязанностям по произведению расчетов и выставлению платы за услуги холодного водоснабжения и водоотведения в Саратове с августа прошлого года. До сих пор расширяется зона обслуживания компании в регионе. Только за февраль в базу данных были включены 6 тыс. лицевых счетов. В настоящее время расчетный центр обслуживает более 90 тыс. лицевых счетов (почти четверть жилого фонда, в том числе весь частный сектор). В переходный период передачи, сверки и актуализации абонентской базы специалисты ИВЦ детально обрабатывают каждый платежный документ.

Для обеспечения взаимодействия компании и потребителей по вопросам внесения коррективов, изменений в данные платежных документов функционируют участки по работе с абонентами АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по адресам: улица Московская, 56 и улица Барнаульская, 32 со вторника по пятницу с 8:00 до 17:00, в субботу с 8:00 до 16:00. Кроме того, по вопросам передачи показаний индивидуальных приборов учета или оплаты услуг можно получить консультацию специалистов по бесплатному телефону горячей линии 8-800-200-39-49. Также потребители могут дистанционно отправить запрос на перерасчет и саму квитанцию на электронную почту компании info@ivc-gkh.ru. Ни одно обращение не останется без внимания специалистов. Все некорректно начисленные суммы платежей будут пересчитаны.

Напоминаем потребителям, для корректного начисления платы за потребленные коммунальные ресурсы, необходимо соблюдать сроки передачи показаний индивидуальных приборов учета (ИПУ). Сроки подачи показаний ИПУ ограничены в рамках месяца с 1 по 25 число — для жителей частного сектора, с 23 по 26 число — для жителей многоквартирных домов. Кроме того, на правильность начислений влияет соблюдение абонентом сроков поверки ИПУ, которые указываются в техническом паспорте устройства. Документ, подтверждающий исправность прибора, также должен быть передан на участок по работе с населением ИВЦ. В случае несоблюдения данных правил, плата за услугу будет рассчитываться по нормативу.

Дополнительная информация на официальном сайте www.ivc34.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU