2019-03-06T09:37:38+03:00
Происшествия

В Саратовской области стало больше женщин-преступниц

Большая часть нарушений закона связаны с наркотиками
Дарья Вострикова
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В преддверии 8 марта прокуратура Саратовской области собрала статистику о преступницах региона.

- В 2018 году прекрасный пол совершил 2 354 нарушения закона. Эта цифра выросла на 8,4%. Более трети женщин занимаются мошенничеством, грабежом и разбоями. На 25% возросло число тех, кто продает или покупает наркотики, — рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В основном закон переступают те, у кого нет работы или есть среднее профессиональное и среднее (полное) образование. Среди них больше всего тех, кому от 30 до 49 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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