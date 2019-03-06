2019-03-06T09:23:42+03:00
Общество

В Саратовской облдуме рассмотрят индексацию пенсий

Необходимо довести выплаты до прожиточного минимума
Александр Уриевский
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Иван КузьминИван КузьминФото: Александр Уриевский
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В Саратовской области рассмотрели федеральный законопроект «О внесении изменений в статью 12(1) ФЗ о государственной социальной помощи» в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.

Как было отмечено, необходимость этого исходит из послания президента, где было заявлено о важности доведения пенсий до прожиточного минимума. Для этого требуется провести индексацию с 1 января 2019 года.

В начале заседания коммунисты предложили рассмотреть дополнительный вопрос. Речь идет о законодательном запрете на закрытие медицинских учреждений в Саратовской области. После некоторых споров было решено вернуться к этому вопросу до 20 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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