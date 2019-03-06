В Базарном Карабулаке пенсионерку насмерть завалило снегом

СЕГОДНЯ 09:16 2019-03-06T09:26:15+03:00

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Следователи организовали проверку по факту гибели пенсионерки в поселке Базарный Карабулак из-за рухнувшего на нее снега.

- По предварительным данным, 6 марта 2019 года, около 7:00, 62-летняя женщина стояла рядом с гаражом, принадлежащим одному из обществ с ограниченной ответственностью. Внезапно с его крыши сошел пласт снега и засыпал пострадавшую. В этот момент никого рядом не было. Проходивший мимо сотрудник организации, которой принадлежал гараж, вызвал экстренные службы, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Спасатели вытащили пенсионерку из-под снежного завала. Прибывшие медики констатировали смерть женщины.

Сейчас следователям предстоит установить все обстоятельства и дать юридическую оценку лицам, которое должны были очищать гараж. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU