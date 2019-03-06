В Вольске мужчина украл у пенсионерки слуховой аппарат
Еще женщина лишилась телефона и 8 тыс. рублей
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Суд признал виновным 22-летнего жителя Вольска в краже.
- Мужчина в ноябре 2018 года обокрал пенсионерку, у которой он ранее подрабатывал на даче. Он унес из ее квартиры сотовый телефон Samsung Galaxy и слуховой аппарат «Аурика». А потом запустил услугу «Мобильный банк» на украденном смартфоне и перевел бывшей девушке 8 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Своими действиями мужчина причинил ущерб на сумму более 18 тыс. рублей.
Суд назначил ему полгода исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU