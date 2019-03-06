2019-03-06T09:11:27+03:00
Происшествия

В Вольске мужчина украл у пенсионерки слуховой аппарат

Еще женщина лишилась телефона и 8 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 22-летнего жителя Вольска в краже.

- Мужчина в ноябре 2018 года обокрал пенсионерку, у которой он ранее подрабатывал на даче. Он унес из ее квартиры сотовый телефон Samsung Galaxy и слуховой аппарат «Аурика». А потом запустил услугу «Мобильный банк» на украденном смартфоне и перевел бывшей девушке 8 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Своими действиями мужчина причинил ущерб на сумму более 18 тыс. рублей.

Суд назначил ему полгода исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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