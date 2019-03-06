В центре Энгельса женщина за рулем Kia Sportage устроила массовое ДТП

СЕГОДНЯ 08:57 2019-03-06T09:07:52+03:00

Она врезалась в легковушку, а потом в автобус

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Вчера, 5 марта, 36-летняя женщина за рулем Kia Sportage устроила массовое ДТП в центре Энгельса.

- По предварительным данным, автоледи не пропустила машину при выезде с второстепенной дороги на главную. В итоге напротив дома №24а иномарка влетела в автомобиль Lada Vesta, за рулем которого был 29-летний мужчина. От удара легковушка врезалась в автобус, ехавший по маршруту №27. Им управлял 61-летний водитель, — рассказали «КП-Саратов» в областной УГИБДД.

В результате аварии в медучреждение отправили 32-летнюю пассажирку отечественного авто, но вскоре отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU