В центре Энгельса женщина за рулем Kia Sportage устроила массовое ДТП
Она врезалась в легковушку, а потом в автобус
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Вчера, 5 марта, 36-летняя женщина за рулем Kia Sportage устроила массовое ДТП в центре Энгельса.
- По предварительным данным, автоледи не пропустила машину при выезде с второстепенной дороги на главную. В итоге напротив дома №24а иномарка влетела в автомобиль Lada Vesta, за рулем которого был 29-летний мужчина. От удара легковушка врезалась в автобус, ехавший по маршруту №27. Им управлял 61-летний водитель, — рассказали «КП-Саратов» в областной УГИБДД.
В результате аварии в медучреждение отправили 32-летнюю пассажирку отечественного авто, но вскоре отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU