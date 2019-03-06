2019-03-06T08:35:23+03:00
Происшествия

У жителя поселка Белоярский изъяли банку с зеленым порохом

Он планировал делать из него взрывпакеты
Дарья Вострикова
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Вчера, 5 марта, в 15:04 полиция выяснила, что 57-летний житель поселка Белоярский Новобурасского района хранил у себя подозрительную банку.

- В нем был сыпучий порошок зеленого цвета, предположительно — порох. Дважды судимый мужчина пояснил, что эту вещь ему передал малознакомый мужчина еще в августе 2013 года на водоеме в ста метрах от его родного поселка. Из порошка он хотел делать взрывпакеты для глушения рыбы, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Банку у него изъяли и направили на исследование. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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