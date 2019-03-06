В поселке Степное мать избивала 10-летнего сына

СЕГОДНЯ 08:23 2019-03-06T08:23:45+03:00

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В Советском районе Саратовской области мать избивала сына.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, в полицию поступил рапорт из подразделения по делам несовершеннолетних. После чего начата проверка семьи.

Оказалось, что 30-летняя жительница поселка Степное, ранее не судимая, избивала 10-летнего сына. Кроме телесных повреждений, она нанесла мальчику оскорбления.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU