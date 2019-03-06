2019-03-06T08:11:13+03:00
Происшествия

В Саратове повторная лавина накрыла работающих спасателей

Сотрудники облспаса и горспаса откапывали человека из-под снежных завалов
Ольга Муравлёва
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В Саратове сегодня утром, 6 марта, на предприятии «Саратов холод» двух человек завалило снегом.

- На площадке для погрузки автотранспорта обрушился металлический навес из-за тяжести снежных масс. Площадь конструкции — 30 на 15 м. Пострадали 48-летняя женщина и 35-летний мужчина, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Когда спасатели облспаса и горспаса начали откапывать пострадавшего, которого полностью завалило снегом, произошел повторный сход снега, накрывший также и специалистов.

Отмечается, что никто из сотрудников служб спасения не пострадал.

Пострадавшие женщина и мужчина госпитализированы. Территорию оцепили. На месте также работает полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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