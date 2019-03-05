Под Саратовом задержали пьяного замначальника полиции за рулем иномарки
Начата служебная проверка
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В Саратовском районе был задержан замначальника полиции по Марксовскому районе Николай Пасечник.
Подполковника Пасечника задержалина трассе Сызрань — Саратов — Волгоград утром 4 марта. Он управлял автомобилем Mitsubishi Outlander, будучи в нетрезвом виде.
При этом полицейский был в форме, а алкогольное опьянение подтверждено результатами анализов.
Был составлен протокол, после служебной проверки будет принято решение об увольнении Николая Пасечника из органов внутренних дел.
ИСТОЧНИК KP.RU