Под Саратовом задержали пьяного замначальника полиции за рулем иномарки

СЕГОДНЯ 21:29 2019-03-05T21:29:09+03:00

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В Саратовском районе был задержан замначальника полиции по Марксовскому районе Николай Пасечник.

Подполковника Пасечника задержалина трассе Сызрань — Саратов — Волгоград утром 4 марта. Он управлял автомобилем Mitsubishi Outlander, будучи в нетрезвом виде.

При этом полицейский был в форме, а алкогольное опьянение подтверждено результатами анализов.

Был составлен протокол, после служебной проверки будет принято решение об увольнении Николая Пасечника из органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU