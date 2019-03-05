До утра не будет воды на семи улицах Ленинского района

СЕГОДНЯ 19:20 2019-03-05T19:20:08+03:00

Такие меры пришлось принять для ремонта водопровода

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В Саратове сегодня, 5 марта, отключили холодную воду семи улицам Ленинского района.

- Ориентировочно до шести утра 6 марта не будет воды на 2-й Песочной, Песочной, Черниговской, Гусельской, Гомельской от улицы Клещевская до Овражной и у домов №№8, 10, 12 1-го проезда Строителей, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Отмечается, что такие меры пришлось принять для ремонта водопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU