2019-03-05T16:57:11+03:00
Происшествия

Директора балаковского «Общество охотников и рыболовов» обвинили в коррупции

Он принял в дар 20 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Исполнительный директор балаковской районной общественной организации «Общество охотников и рыболовов» подозревается в коррупции.

- По версии следствия, в декабре 2018 года незаконно получил от подчиненного 20 тыс. рублей за пролонгацию на следующий год трудового договора по вылову биологических ресурсов, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Противоправные действия выявили сотрудники службы безопасности.

Сейчас следствию предстоит выяснить все обстоятельства дела и проверить причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений в отношении других работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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