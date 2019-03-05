Директора балаковского «Общество охотников и рыболовов» обвинили в коррупции
Он принял в дар 20 тыс. рублей
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Исполнительный директор балаковской районной общественной организации «Общество охотников и рыболовов» подозревается в коррупции.
- По версии следствия, в декабре 2018 года незаконно получил от подчиненного 20 тыс. рублей за пролонгацию на следующий год трудового договора по вылову биологических ресурсов, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
Противоправные действия выявили сотрудники службы безопасности.
Сейчас следствию предстоит выяснить все обстоятельства дела и проверить причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений в отношении других работников.
ИСТОЧНИК KP.RU