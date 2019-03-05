В Саратовской области на благоустройство территорий выделят 4,84 млрд. рублей

СЕГОДНЯ 16:38 2019-03-05T16:38:46+03:00

Речь идет о придомовых и общественных территориях

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Свыше 88 тыс. жителей Саратовской области выбирали общественные территории для благоустройства.

- На основе сделанного жителями выбора органы местного самоуправления будут планировать свою дальнейшую работу. Следующим шагом должна стать разработка цифровой платформы, предусматривающей возможность высказать свое мнение по благоустройству с экрана смартфона. Разработка приложения предусмотрена региональным проектом «Умный город», — подчеркнул министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном правительстве, по итогам голосования до 31 марта в муниципальные программы будут внесены изменения.

В 2019 году в регионе планируется благоустроить не менее 71 общественной территории и 100 дворов.

Региональным проектом «Формирование комфортной городской среды» до 2024 года запланировано финансирование в размере 4,84 млрд. рублей на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU