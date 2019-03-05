2019-03-05T16:19:28+03:00
Общество

Саратовец пожаловался на сырок из будущего

Снимок необычного продукта очевидец опубликовал в соцсети
Дарья Вострикова
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Сегодня, 5 марта, анонимный горожанин пожаловался в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» на сырок из будущего.

В доказательство своих слов автор записи опубликовал снимок, на котором отчетливо видно две даты: седьмое и двадцать восьмое марта.

По этому поводу среди комментаторов разыгрался нешуточный спор.

Пользователь Рома Мирный заметил, что первые цифры на упаковке могут обозначать дату перефасовки,а значит, в продукте нет ничего необычного и есть это можно.

Ирина Карацюба ответила, что седьмое марта не наступило в любом случае, что такую дату поставить не могли.

Часть горожан все-таки посочувствовали анонимному автору и попытались узнать адрес магазина, где он купил товар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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