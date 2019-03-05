2019-03-05T16:15:17+03:00
Происшествия

В Балашове пьяный водитель выбрался из перевернувшейся «Тойоты»

Помощь медиков ему не потребовалась
Дарья Вострикова
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Сегодня, 5 марта, в Балашове около дома №74 на улице Орджоникидзе перевернулся автомобиль Toyota.

- По предварительным данным, в момент аварии за рулем сидел 34-летний пьяный мужчина. К моменту прибытия спасателей он успел выбраться из машины через заднюю дверь, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».

Помощь медиков ему не понадобилась.

На месте работают спасатели и бригада скорой помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливают дорожные инспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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