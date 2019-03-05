В Балашове пьяный водитель выбрался из перевернувшейся «Тойоты»
Помощь медиков ему не потребовалась
Изменить размер текста:
Сегодня, 5 марта, в Балашове около дома №74 на улице Орджоникидзе перевернулся автомобиль Toyota.
- По предварительным данным, в момент аварии за рулем сидел 34-летний пьяный мужчина. К моменту прибытия спасателей он успел выбраться из машины через заднюю дверь, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».
Помощь медиков ему не понадобилась.
На месте работают спасатели и бригада скорой помощи.
Обстоятельства происшествия устанавливают дорожные инспекторы.
ИСТОЧНИК KP.RU