Турецкие бизнесмены хотели бы возить товары напрямую в Саратовский район

СЕГОДНЯ 16:04 2019-03-05T16:06:13+03:00

Прохождение таможни и логистические центры в регионе привлекают их больше, чем черноморские порты

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В поселке Гермес под Саратовом 5 марта прошло экспертное заседание по вопросам межрегионального взаимодействия Поволжского макрорегиона ЕАЭС с Западным Казахстаном. Оно предварялось открытием нового логистического центра в Саратовском районе.

В заседании приняли участие кроме чиновников регионального Минэкономразвития, подведомственных ему организаций и бизнесменов, политический обозреватель, профессор университета Анкары Тогрул Исмаил, главный редактор Russia Viewer из Ирана Ахмад Вахшитех. Председательствовал глава Саратовского района Иван Бабошкин, лидирующего по объемам привлеченных инвестиций в области.

Бабошкин пригласил обоих иностранных спикеров в составе делегаций их стран на экономический форум "Умножение-2", который пройдет в Саратовском районе.

Иван БабошкинФото: Александр Уриевский

Иностранные гости высказали свои идеи и вопросы по развитию партнёрства на региональном уровне с их странами.

Тогрул Исмаил отметил в частности проблемы с таможенным оформлением товаров с российской стороны.

- В Турции эта система проще, я таможенников в глаза несколько лет не видел, все очень просто. А везём товары через порт в Новороссийске на Черном море - очень много субьективизма, — заметил Исмаил. По его мнению, если бы Саратовский район смог предложить логистические мощности и растаможку не на границе, а у себя, это было бы выгодно всем и снизило бы стоимость товаров.

По словам Бабошкина, это в том числе и будет обсуждаться в рамках предстоящего экономического форума "Умножение-2".

Тогрул ИсмаилФото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU