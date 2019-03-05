Саратовские приставы оставили должника без иномарки

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-05T15:31:16+03:00

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Приставы Саратовской области арестовали Volkswagen Passat одного из должников, который не отдавал деньги банку.

Производство об обращении взыскания на автомобиль находилось на исполнении в Октябрьском районном отделе.

- Мужчина не собирался отдавать ни деньги ни автомобиль. Судебные приставы нашли машину у третьих лиц и пришли ее арестовывать. В этот момент появился хозяин автомобиля, который начал всячески препятствовать этому событию, — рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП.

После прибытия наряда полиции, проведения с должником разъяснительной беседы и предупреждения его о том, что дело может дойти до уголовной ответственности, машину все-таки арестовали.

Автомобиль передан на ответственное хранение представителю взыскателя.

ИСТОЧНИК KP.RU