2019-03-05T15:31:16+03:00
Происшествия

Саратовские приставы оставили должника без иномарки

На Volkswagen Passat наложили арест
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Приставы Саратовской области арестовали Volkswagen Passat одного из должников, который не отдавал деньги банку.

Производство об обращении взыскания на автомобиль находилось на исполнении в Октябрьском районном отделе.

- Мужчина не собирался отдавать ни деньги ни автомобиль. Судебные приставы нашли машину у третьих лиц и пришли ее арестовывать. В этот момент появился хозяин автомобиля, который начал всячески препятствовать этому событию, — рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП.

После прибытия наряда полиции, проведения с должником разъяснительной беседы и предупреждения его о том, что дело может дойти до уголовной ответственности, машину все-таки арестовали.

Автомобиль передан на ответственное хранение представителю взыскателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балашове мужчина выбрался из перевернувшейся «Тойоты»
Федеральное ТВ рассказало об уклоняющихся от договоров с Регоператором предпринимателях в Балаково
Турецкие бизнесмены хотели бы возить товары напрямую в Саратовский район
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
Саратовская танцовщица выиграла мордовский конкурс
Чиновников возмутил мусор в саратовской маршрутке
В Мирный переулок не едут трамваи четырех маршрутов
Дворы и крыши Саратова чистили 1529 дворников
У жителей Саратовской области изъяли 2 килограмма наркотиков
В центре Саратова подрались два водителя
Девушку расстроила булочка с тараканом из саратовского магазина
В Ленинском районе столкнулись маршрутка и грузовик
Саратовцу не смягчили срок за убийство друга в Рождество
Движение на казахстанской трассе восстановлено