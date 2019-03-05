Саратовские приставы оставили должника без иномарки
Приставы Саратовской области арестовали Volkswagen Passat одного из должников, который не отдавал деньги банку.
Производство об обращении взыскания на автомобиль находилось на исполнении в Октябрьском районном отделе.
- Мужчина не собирался отдавать ни деньги ни автомобиль. Судебные приставы нашли машину у третьих лиц и пришли ее арестовывать. В этот момент появился хозяин автомобиля, который начал всячески препятствовать этому событию, — рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП.
После прибытия наряда полиции, проведения с должником разъяснительной беседы и предупреждения его о том, что дело может дойти до уголовной ответственности, машину все-таки арестовали.
Автомобиль передан на ответственное хранение представителю взыскателя.
ИСТОЧНИК KP.RU