2019-03-05T15:25:16+03:00
Общество

Саратовская танцовщица выиграла мордовский конкурс

Она учится в студии танца «Лазурит»
Дарья Вострикова
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Ученица студии танца «Лазурит» Саратовского областного центра народного творчества им. Л.А. Руслановой Полина Ивакина стала лучшей на конкурсе World Dance & Art Series.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры области, состязание прошло с 2 по 3 марта в Саранске.

Это состязание проводили: Общероссийская танцевальная организация, министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, министерство спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия, Республиканским центром поддержки культуры, искусства и спорта «Созвездие талантов» и Федерацией современного и эстрадного танца Республики Мордовия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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