Чиновников возмутил мусор в саратовской маршрутке

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-05T15:20:10+03:00

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Сегодня, 5 марта, по поручению главы города Михаила Исаева чиновники проверили качество работы маршрутки №33.

- Этот автобус едет от Технической улицы до Музейной плошади. На протяжении всей поездки водитель был вежливым, выдавал билеты и не нарушал правил дорожного движения,— рассказали «КП-Саратов» в мэрии.

Внутри салона чиновники заметили немного мусора, к общему состоянию претензий не возникло.

Пассажиры также не высказали недочетов по работе маршрутки.

ИСТОЧНИК KP.RU