2019-03-05T15:48:24+03:00
Общество

В Мирный переулок не едут трамваи четырех маршрутов

Движение прервалось в 15:55
Дарья Вострикова
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Сегодня, 5 марта, в Мирный переулок Саратова перестали ходить трамваи №3,9, 10 и 11 из-за ДТП.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили: «тройки» едут от 6-й Дачной с увеличенным интервалом. Трамваи №9 и 10 от 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка едут только до Детского парка.

А вагоны маршрута №11 от 6-го квартала следуют только до улицы Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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