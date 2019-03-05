В Мирный переулок не едут трамваи четырех маршрутов

СЕГОДНЯ 15:09 2019-03-05T15:48:24+03:00

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Сегодня, 5 марта, в Мирный переулок Саратова перестали ходить трамваи №3,9, 10 и 11 из-за ДТП.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили: «тройки» едут от 6-й Дачной с увеличенным интервалом. Трамваи №9 и 10 от 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка едут только до Детского парка.

А вагоны маршрута №11 от 6-го квартала следуют только до улицы Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU