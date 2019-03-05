2019-03-05T14:42:55+03:00
Общество

Дворы и крыши Саратова чистили 1529 дворников

Вместе с ними работали 30 единиц спецтехники
Дарья Вострикова
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За минувшие сутки, 4 марта, 1529 дворников и 30 единиц спецтехники очистили от снега и наледи 27 крыш и 424 дворов.

- Муниципальный контроль осмотрел 63 придомовые территории, по которым выявили 17 нарушений. Управляющие компании получили предписания об их устранении, — рассказали «КП-Саратов» в мэрии.

Повторные проверки показали, что 87 ранее выявленных недочетов в уборке дворов исправлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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