2019-03-05T14:28:58+03:00
Происшествия

У жителей Саратовской области изъяли 2 килограмма наркотиков

Вещества выявили в ходе операции «Канал - Центр»
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 26 февраля по 1 марта в Саратовской области прошла антинаркотическая операция «Канал — Центр».

Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МВД.

За это время стражи порядка выявили 38 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. В том числе 25 фактов хранения веществ и 11 эпизодов продажи, по которым возбуждены уголовные дела.

У задержанных жителей области изъяли около 2 кг марихуаны, синтетики и гашиша.

Кроме того, задержали одного преступника, который находится в местном розыске за преступление в сфере продажи наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балашове пьяный водитель выбрался из перевернувшейся «Тойоты»
Федеральное ТВ рассказало об уклоняющихся от договоров с Регоператором предпринимателях в Балаково
Турецкие бизнесмены хотели бы возить товары напрямую в Саратовский район
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
Саратовские приставы оставили должника без иномарки
Саратовская танцовщица выиграла мордовский конкурс
Чиновников возмутил мусор в саратовской маршрутке
В Мирный переулок не едут трамваи четырех маршрутов
Дворы и крыши Саратова чистили 1529 дворников
В центре Саратова подрались два водителя
Девушку расстроила булочка с тараканом из саратовского магазина
В Ленинском районе столкнулись маршрутка и грузовик
Саратовцу не смягчили срок за убийство друга в Рождество
Движение на казахстанской трассе восстановлено