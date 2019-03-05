У жителей Саратовской области изъяли 2 килограмма наркотиков

СЕГОДНЯ 14:28 2019-03-05T14:28:58+03:00

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С 26 февраля по 1 марта в Саратовской области прошла антинаркотическая операция «Канал — Центр».

Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МВД.

За это время стражи порядка выявили 38 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. В том числе 25 фактов хранения веществ и 11 эпизодов продажи, по которым возбуждены уголовные дела.

У задержанных жителей области изъяли около 2 кг марихуаны, синтетики и гашиша.

Кроме того, задержали одного преступника, который находится в местном розыске за преступление в сфере продажи наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU