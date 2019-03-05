Девушку расстроила булочка с тараканом из саратовского магазина

СЕГОДНЯ 14:13 2019-03-05T14:14:25+03:00

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Сегодня, 5 марта, саратовчанка Алина Клепикова пожаловалась на булку московскую из магазина на улице Марии Расковой.

- Вчера бабушка купила мне булочку, не смотря положил ее в корзину. Дома я решила ее поесть, смотрю, а под упаковкой ползает насекомое. Будьте внимательнее, когда покупаете продукты, — делится Алина Клепикова в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

В доказательство своих слов девушка опубликовала снимок выпечки и видео, на котором отчетливо видно насекомое.

Однако, поскольку булочка не вскрыта, значит таракан вряд ли мог заползти внутрь именно в магазине.

Неравнодушные комментаторы поддержали девушку. Пользователь Nadezhda Senichkina рассказала, что два дня назад купила рыбу с нормальным сроком годности, но все равно отравилась.

Часть горожан посоветовали обратиться в Роспотребнадзор и порадовались за себя, что они не попали в такую ситуацию из-за любви к мучному.

ИСТОЧНИК KP.RU